Санкт-Петербург, , 20:48 — REGNUM Региональный список кандидатов от партии «Единая Россия» в Петербурге на сентябрьских выборах в Государственную думу возглавит директор Государственного Эрмитажа, член президиума РАН, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Такое решение было принято 19 июня на съезде партии в Москве, сообщили в пресс-службе петербургского отделения «ЕР».

Михаил Пиотровский ИА REGNUM

Пиотровский занял первую строчку в списке территориальной группы №42 федерального списка кандидатов «Единой России» по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму VIII созыва.

Далее в состав группы включены лидеры прошедших ранее праймериз по партийному списку в Петербурге: секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров; сопредседатель Центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский; депутат Госдумы Юрий Петров; соучредитель и член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев; генеральный директор «Независимой Консалтинговой Группы «AAA+» Александр Абрамян.

Кандидатами от партии по одномандатным округам на выборах в Госдуму в Петербурге утверждены действующие федеральные и региональные депутаты, а также один чиновник:

округ №211 — депутат Госдумы Михаил Романов; округ №212 — глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко; округ №213 — депутат Госдумы Евгений Марченко; округ №214 — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Рахова; округ №215 — глава Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед; округ №216 — вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев; округ №217 — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова; округ №218 — депутат Госдумы Виталий Милонов.

Напомним, в Москве прошел первый этап XX Съезда «Единой России». На нём утвердили списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной программы.

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