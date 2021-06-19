Анталья, Турция, , 20:43 — REGNUM Турция рассчитывает в кратчайший срок достигнуть показателя турпотока 2019 года в 52 млн человек. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 19 июня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в курортном городе Анталья.

«Наша главная цель (Турции — прим. ИА REGNUM) в сфере туризма — как можно скорее вернуть показатель 2019 года в 52 млн туристов, — сказал Эрдоган. — Затем приблизиться к цифре в 70 млн».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия десяти «Национальных садов» в Стамбуле заявил, что одной из важнейших общегосударственных задач является охрана природы.

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