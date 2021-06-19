Салехард, , 20:28 — REGNUM От Ямала кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №225 выдвинут Дмитрий Погорелый. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Дмитрий Погорелый родился 4 октября 1977 года в городе Нижневартовске (ХМАО). Имеет два высших образования по специальностям «юрист» и «экономист», кандидат юридических наук. Является директором государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кандидатура Дмитрий Погорелого была утверждена делегатами ХХ Съезда «Единой России» в ходе тайного голосования 19 июня. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва намечены на 19 сентября 2021 года.

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