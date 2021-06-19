Москва, , 20:27 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка партии на выборы депутатов Госдумы в сентябре в следующем порядке: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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«Конечно, никто из экспертов такого не ожидал. Первый вывод, который можно сделать при изучении списка «Единой России» — явно, поменялась парадигма его формирования. Отказались от партийных функционеров — в список не вошли Дмитрий Медведев и Андрей Турчак. В «пятерку» были выбраны люди, которых можно назвать «людьми президента». При этом явно можно провести параллель — Сергей Шойгу в 1999 году возглавлял список движения «Медведь», специально созданного под президента Владимира Путина. Если помните, в то время имело место явное оппонирование к нему со стороны движения «Отчество — вся Россия» Юрия Лужкова и Евгения Примакова. И Сергей Шойгу тогда создал мощнейший плацдарм для поддержки Владимира Путина. И эту параллель нельзя не провести», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Марат Баширов.

«И конечно — все пятеро — люди успешные, которые известны россиянам своими реальными делами. Я думаю, что президент несколько занизил процент поддержки, который в сентябре получит «Единая Россия». Он сказал о 45 процентах, но, я думаю, цифра уйдет далеко за 50, если не приблизится к 60%. Озвучен мощнейший список, и другим партиям будет очень тяжело отвечать на этот вызов», — завершил свой комментарий эксперт.