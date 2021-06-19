Анталья, Турция, , 20:22 — REGNUM Решение России возобновить авиасообщение с Турцией приветствуют в Анкаре. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 19 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии отеля в Анталье.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», — заявил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что Россия возобновит с 22 июня 2021 г. авиасообщение с Турцией.

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