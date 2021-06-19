Тюмень, , 20:17 — REGNUM Утверждены тюменские кандидаты в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По тюменскому избирательному округу №185 будет баллотироваться действующий депутат Госдумы РФ, председатель правления тюменского общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин. По заводоуковскому избирательному округу №186 будет баллотироваться депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

Данные кандидатуры были утверждены делегатами ХХ Съезда «Единой России» в ходе тайного голосования 19 июня. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва намечены на 19 сентября 2021 года.

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