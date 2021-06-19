Москва, , 20:11 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Помимо этого, председатель правительства освободил от должности заместителя главы Минцифры Олега Иванова.

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