Москва, 19 июня 2021, 20:11 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Помимо этого, председатель правительства освободил от должности заместителя главы Минцифры Олега Иванова.
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