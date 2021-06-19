Тюмень, , 19:55 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил список территориальной группы №9, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, на протяжении 13 лет, с 2005 по 2018 годы, Владимир Якушев был губернатором Тюменской области. С 2018 по 2020 годы занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ.

Под вторым номером в списке — врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, который с 2010 по 2018 годы руководил ЯНАО. В 2018 — 2020 годах Кобылкин возглавлял министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Далее следуют Василий Филипенко (замсекретаря югорского отделения ЕР); Эрнест Валеев (зампредседателя Центральной контрольной комиссии ЕР); Ольга Ануфриева (адвокат); Ольга Швецова (председатель комитета Тюменской облдумы); Сергей Лисовский (профессор кафедры Госуниверситета по землеустройству); Луиза Носкова (Олимпийская чемпионка по биатлону); Анатолий Карпов (депутат Госдумы); Дмитрий Осипов (зампредседателя Тюменской гордумы); Татьяна Гоголева (депутат Госдумы); Алексей Ситников (секретарь ямальского отделения ЕР); Лариса Сычевская (учитель физкультуры из Курганской области); Галина Косыгина (журналист ВГТРК «Ямал»).

Списки составлялись по итогам праймериз и утверждены на ХХ Съезде «Единой России» 19 июня 2021 года. Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕР сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва