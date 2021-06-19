Киев, , 19:36 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла в турецкой Анталье в рамках Дипломатического форума. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности усиление взаимодействий военно-морских сил двух стран в Черном море.

«Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности в Черном море», — отмечается в заявлении.

В ходе переговоров также была обсуждена подготовка заседания Стратегического совета под председательством президентов Украины и Турции, кроме того, глава турецкого МИД принял приглашение посетить Киев осенью 2021 года.