Киев, 19 июня 2021, 19:36 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла в турецкой Анталье в рамках Дипломатического форума. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в частности усиление взаимодействий военно-морских сил двух стран в Черном море.
В ходе переговоров также была обсуждена подготовка заседания Стратегического совета под председательством президентов Украины и Турции, кроме того, глава турецкого МИД принял приглашение посетить Киев осенью 2021 года.