Бейрут, , 19:13 — REGNUM Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам представителя ЕС, он передал политикам Ливана «жесткое послание», подразумевающее возможное введение санкций в отношении государства.

«В Ливане должно быть без промедления создано правительство, которое проведет необходимые реформы и достигнет соглашения с Международным валютным фондом», — отметил Боррель в ходе состоявшейся в Бейруте пресс-конференции.

Чиновник ЕС также подчеркнул, что содружество окажет экономическую помощь стране только после формирования устойчивого правительства.

В свою очередь, ливанский лидер призвал ЕС помочь Ливану в возвращении финансов, незаконно переведенных в банки содружества после начавшегося в стране кризиса.