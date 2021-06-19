Бейрут, 19 июня 2021, 19:13 — REGNUM Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам представителя ЕС, он передал политикам Ливана «жесткое послание», подразумевающее возможное введение санкций в отношении государства.
Чиновник ЕС также подчеркнул, что содружество окажет экономическую помощь стране только после формирования устойчивого правительства.
В свою очередь, ливанский лидер призвал ЕС помочь Ливану в возвращении финансов, незаконно переведенных в банки содружества после начавшегося в стране кризиса.