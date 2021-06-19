Донецк, , 18:59 — REGNUM Выезд из Донецкой Народной Республики (ДНР) на территорию Луганской Народной Республики и въезд в ДНР с территории ЛНР разрешил глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина, как передает «Донецкое агентство новостей», обнародован 19 июня.

«Выезд за пределы территории ДНР разрешен на территорию государств РФ и ЛНР», — говорится в тексте документа.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что власти Донецкой и Луганской Народных Республик планируют в ближайшее время открыть общую границу.

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