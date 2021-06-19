Москва, , 18:55 — REGNUM Федеральная пятерка партии «Единая Россия» сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это люди, которые хорошо известны среди тех, с кем работают — в сферах образования, здравоохранения, в областях, связанных с материнством, детством. Главное, что они хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития», — отметил Володин в ТГ-канале.

Президент охарактеризовал каждого, добавил парламентарий.

«А что касается уже избирательной кампании — конечно, она несет в себе и неожиданности, время покажет, как пройдем этот путь. Но совершенно очевидно, что эта пятерка сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы — это самое главное», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка партии на выборы депутатов Госдумы в сентябре в следующем порядке: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.