Тегеран, 19 июня 2021, 17:58 — REGNUM В посольство России в Иране выразили уважение к выбору иранского народа, сделанному на президентских выборах, прошедших в стране. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.
В дипломатическом ведомстве также выразили надежду на то, что при новом президенте Ирана Эбрахиме Раиси взаимовыгодное сотрудничество между странами получит дальнейшее развитие.
Напомним, в Иране прошли 13-е в истории выборы президента страны. В голосовании приняли участие 28 млн 600 тыс. человек. Раиси одержал уверенную победу, набрав 17 млн 800 тыс. голосов граждан.