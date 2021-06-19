Тегеран, , 17:58 — REGNUM В посольство России в Иране выразили уважение к выбору иранского народа, сделанному на президентских выборах, прошедших в стране. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

«Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с исламской республикой по всем направлениям так же, как мы это делали при предыдущих президентах Ирана», — отмечается в документе.

В дипломатическом ведомстве также выразили надежду на то, что при новом президенте Ирана Эбрахиме Раиси взаимовыгодное сотрудничество между странами получит дальнейшее развитие.

Напомним, в Иране прошли 13-е в истории выборы президента страны. В голосовании приняли участие 28 млн 600 тыс. человек. Раиси одержал уверенную победу, набрав 17 млн 800 тыс. голосов граждан.