Москва, , 17:10 — REGNUM Партия «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. Список кандидатов представлен на предвыборном Съезде партии. Количество территориальных групп федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму увеличилось с 36 до 57. Такое решение принято на основе всестороннего анализа, который провела партия, рассказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.

«Сразу по завершению избирательной кампании 2020 года мы приступили к проведению всестороннего аудита наших региональных отделений, региональных проектов, анализа социального самочувствия, изучения социологических данных о рейтинге поддержки избирателей и множества других аспектов. Мы изучили данные, которые характеризируют актуальную проблематику в том или ином регионе. Это был очень широкий спектр вопросов, и на основе полученной информации пришли к мнению, что тактически верным в этой большой кампании будет формирование именно 57 территориальных групп», — отметил Сергей Перминов.

40 из 57 территориальных групп включают только один субъект РФ. Остальные — два и более. При этом самой многочисленной стала территориальная группа №1 по Дальнему Востоку — в нее вошло больше всего регионов. Это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, ЕАО, Приморский, Хабаровский, Забайкальский края.

«Мы «спустились» до каждого первичного отделения партии. Оценили мобилизационные возможности тех, кто работает внутри нашей партийной системы и разделили группы именно в такой конфигурации», — пояснил Сергей Перминов.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия обеспечила исчерпывающие меры для безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое, все они прошли накануне ПЦР-тестирование. Участники обеспечены защитными масками. Все помещения, где проходит мероприятие, регулярно дезинфицируются.

Спикер Госдумы, член Бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин возглавил территориальную группу №24, которая включает Саратовскую область.

В эту же территориальную группу также вошли лидеры предварительного голосования партии: первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Виктор Кидяев, депутаты Госдумы Глеб Хор, Виталий Ефимов, исполняющая полномочия секретаря местного отделения партии Ленинского района Саратова Татьяна Ерохина, депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков, главврач детской клинической больницы имени Пичугина Дмитрий Бондарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» 19 июня проводит Съезд партии в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Делегатам Съезда предстоит утвердить список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре.