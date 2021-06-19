Санкт-Петербург, 19 июня, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге состоится 25 июня в очном формате, но на территорию проведения мероприятия будут допущены только сами выпускники. Об этом 19 июня заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса», репетиция

Месяц назад, 18 мая, глава города говорил, что на праздник будут допущены выпускники и их родители. Однако с тех пор эпидемическая ситуация в Петербурге осложнилась, и в связи с этим требования к формату праздника ужесточены.

«Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», — сказал сегодня губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник прошел в телевизионном формате, без участия зрителей, и из центра города его переместили в акваторию Финского залива. В этом году традиционная локация будет восстановлена.

«В этом году у нас много стобалльников и медалистов. Сделаем всё, чтобы «Алые паруса» прошли безопасно», — добавил Александр Беглов.

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Прямая трансляция «Алых парусов» будет организована на «Пятом канале» и в интернете: на сайте канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало шоу в 22:00.

«Алые паруса» — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».