Москва, 19 июня 2021, 16:45 — REGNUM Партия «Единая Россия» должна работать над тем, чтобы государство обеспечило равный набор возможностей для людей вне зависимости от места проживания. Поэтому большое значение будет иметь реализация крупных инфраструктурных проектов в регионах, отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на XX Съезде партии. Кроме того, в субъектах требуют решения проблемы, связанные с ЖКХ, вопросами капитального ремонта, формирования комфортной городской среды.
Важно, чтобы жизнь в российских селах была не хуже, чем в городах.
В числе приоритетных вопросов для партии остается модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры и библиотек.
Напомним, Съезд «Единой России» проходит 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.