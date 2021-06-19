Москва, , 16:45 — REGNUM Партия «Единая Россия» должна работать над тем, чтобы государство обеспечило равный набор возможностей для людей вне зависимости от места проживания. Поэтому большое значение будет иметь реализация крупных инфраструктурных проектов в регионах, отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на XX Съезде партии. Кроме того, в субъектах требуют решения проблемы, связанные с ЖКХ, вопросами капитального ремонта, формирования комфортной городской среды.

«По каждому из этих вопросов мы должны сказать свое веское, но в то же время вполне конкретное слово в программном документе», — подчеркнул он.

Важно, чтобы жизнь в российских селах была не хуже, чем в городах.

«Это та цель, к которой мы стремимся. Нужно продвигать инициативы, связанные с развитием сельских территорий, финансовой поддержкой учителей и врачей, которые переехали туда, помощью в приобретении жилья», — отметил председатель «Единой России».

В числе приоритетных вопросов для партии остается модернизация социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры и библиотек.

«Конечно, наша цель в целом остается очевидной в этой сфере — мы должны всячески поддерживать агропромышленный комплекс как современную, высокотехнологичную отрасль, которая дает очень весомую прибавку в наш национальный проект», — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, Съезд «Единой России» проходит 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.