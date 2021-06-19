Минск, , 16:43 — REGNUM Вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии пока нет необходимости. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 19 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы Минска.

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«Если возникнет (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) такая ситуация, непременно будет введен такой принцип, — сказал Лукашенко. — Слава богу, необходимости такой пока нет».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что министерство здравоохранения Белоруссии одобрило использование в стране российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

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