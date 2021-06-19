19 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Противники Нетаньяху в Израиле не поддаются праздничному настроению после того, как в стране сменился премьер-министр. И похоже, у экс-премьера есть все шансы оказаться виноватым во всех не только прошлых, но и будущих проблемах страны. Ведь если новая власть чего-то не сможет, всё можно будет списать на Нетаньяху, который нанес неисчислимый вред Израилю во внутренних и внешних делах. Во всяком случае, такое впечатление создается при прочтении статьи Дугласа Блумфилда в газете Jerusalem Post.

Климент Александров, , 18:42 — REGNUM Одной из наиболее важных задач, стоящих перед новым правительством израильского премьер-министра Нафтали Беннета, является восстановление двухпартийной американской поддержки Израиля. Его предшественник покинул свой пост, огрызнувшись на президента США Джо Байдена и задумывая навредить отношениям новых лидеров Израиля с самым важным союзником нации.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден, должно быть, был рад, что Биньямин Нетаньяху ушел. После своей инаугурации он прождал несколько недель перед звонком тогдашнему премьер-министру Нетаньяху, а Беннетту он позвонил, чтобы поздравить, всего через несколько часов после того, как тот был приведен к присяге в воскресенье, 13 июня.

Беннетт вступает в должность с некоторыми большими преимуществами. Во-первых, это не грубый и лживый Нетаньяху. Он пришел к власти с самым разнообразным кабинетом министров в истории Израиля, включая — впервые — арабскую партию вместо коллекции ультраортодоксальных партий Нетаньяху. Яир Лапид, глава центристской партии «Еш Атид», который теперь является новым министром иностранных дел, немедленно пообещал восстановить давно разорванные связи Израиля с демократами и американскими еврейскими лидерами, а также раскритиковал Нетаньяху за то, что, сосредоточившись «исключительно» на Республиканской партии, тот пошел на «ужасную авантюру, безрассудную и опасную». Шанс продемонстрировать свою серьезность Лапид может реализовать, быстро назначив посланников в Вашингтон и Организацию Объединенных Наций, которые разделяют эту цель, заменив Гилада Эрдана, лоялиста Нетаньяху и политика «Ликуда», занимающего эти должности сейчас.

Нафтали Беннет The Israel Project

Раздражительный, мелочный и озлобленный Нетаньяху оставил страну глубоко разделенной внутри самого государства, оторванной от американской еврейской диаспоры и давних сторонников в Демократической партии. Ни одна иностранная держава, арабская или иная, не нанесла такого ущерба американо-израильским отношениям.

Нетаньяху отказался от евреев и демократов в США много лет назад — хотя, по данным Исследовательского центра Пью, около 70% евреев идентифицируют себя как демократов и голосуют за демократов, — ради союзов с республиканцами и евангелистами. По пути он не скрывал своей враждебности к президентам-демократам Биллу Клинтону и особенно Бараку Обаме. Теперь в свой список он добавил Байдена.

Рон Дермер, бывший посол, известный как «Мозг Биби», публично заявил о том, что было давним подходом его босса. По его оценке, число евангельских христиан превышает число евреев более чем в 12 раз, и Израиль должен тратить гораздо больше времени на работу с евангельскими христианами, чем с евреями. Его босс был счастливее с «страстными» американскими евангелистами, независимо от их богословских мотивов «конца времен», чем с еврейскими «критиками». Как написал бывший израильский дипломат Барух Бина, «евангелисты могут быть дружелюбны до самого Армагеддона, но они не являются семьей». Шимрит Меир, исследователь Ближнего Востока, считает, что «Израиль не может продолжать оставаться ближневосточным отделением Республиканской партии, как это было в течение последних нескольких лет». Она призвала к «структурным изменениям в том, как мы работаем с Вашингтоном».

Рон Дермер דובר צה"ל

При Нетаньяху произошла эрозия израильской демократии, поскольку он становился все более автократичным, коррумпированным и расколотым. Обвиняемый в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием, он не только отказался отойти от власти, но и попытался изменить законы, чтобы защитить себя от всех обвинений в прошлом, настоящем и будущем.

Между Иерусалимом и Вашингтоном обязательно будут разногласия, но тон может быть столь же важен, как и содержание, и новые лидеры заявляют, что не соглашаться с чем-то они будут, не будучи при этом сварливыми. Уже скорым испытанием может стать намерение Байдена вернуться к ядерной сделке с Ираном, против которой выступает Беннетт, но он не станет объявлять войну американскому президенту, как это сделал его предшественник. Нет сомнений: он не будет повторять аналогию Нетаньяху и сравнивать политику Байдена с отказом США бомбить нацистские концентрационные лагеря во время Холокоста. Бывший премьер-министр удобно упустил из виду тот факт, что в результате выхода Трампа из соглашения с Ираном под интенсивным давлением Нетаньяху Иран сегодня ближе к ядерному прорыву, чем был четыре года назад.

Нетаньяху пообещал направить свою энергию на свержение нового правительства (он также будет сосредоточен на своем уголовном процессе и, как и Трамп, не попадет в тюрьму). Для этого у него есть пятая колонна в Америке.

Сенаторы-республиканцы, такие как Линдси Грэм и Тед Круз, бывший посол США в ООН Никки Хейли и бывший госсекретарь Майк Помпео, различные евангельские лидеры, такие как Джон Хейги и Майк Эванс, и, конечно же, сам Трамп попытаются изобразить себя истинными защитниками Сиона против Байдена, а демократов — смертельными врагами. Причем каждый будет делать это в демагогическом преследовании собственных президентских амбиций в 2024 году. Они смогут рассчитывать на полную поддержку Нетаньяху, когда будут проталкивать через Конгресс резолюции, поправки и законы, призванные показать, что демократы — особенно с их мусульманскими членами и прогрессивными критиками — любят Израиль не так сильно, как они. Они попытаются подорвать и делегитимизировать Байдена точно так же, как Нетаньяху пытается сделать это со своими израильскими преемниками. Беннетт может быть «справа» от Нетаньяху, но это не мешает бывшему премьер-министру называть его «опасным леваком».

Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет GPO Israel

В отличие от Республиканской партии и скорее походя на демократов, новое израильское правительство, известное как «коалиция перемен», является наиболее инклюзивным в истории этой страны, включая треть женщин-министров и арабскую партию. Это правительство может быть тем самым случаем, когда важно не только, кто вошел, но и кто не вошел. В нем отсутствуют коррумпированные ультраортодоксальные партии, которые были самой надежной базой Нетаньяху и злоупотребляли этой властью за счет остальной нации, в том числе в бюджете. Лидеры ультраортодоксов назвали новое правительство злым и опасным — ведь многие из них являются антисионистами, отвергают плюрализм и к тому же не считают настоящими евреями приверженцев реформистского и консервативного направлений иудаизма, к коим как раз относится подавляющее большинство американских евреев.

Американские еврейские лидеры долгое время в частном порядке жаловались на ущерб, который Нетаньяху нанес двухпартийному консенсусу в поддержку Израиля, и сейчас им нужно потрудиться, чтобы помочь в крайне необходимой перезагрузке. Очень тяжелое бремя ложится на Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC), который должен продемонстрировать, что он может вернуться к своим двухпартийным корням. Но для этой перезагрузки всем им потребуется нечто большее, чем показные заявления, поздравления новых лидеров и паломничество на Святую землю для фотосессий.