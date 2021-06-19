19 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление, опубликованное пресс-службой украинского министерства «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», в котором утверждается, что наводнение на территории российского Крыма якобы является следствием «российской оккупации» полуострова.

Мирослава Романенко, , 16:51 — REGNUM В украинском министерстве «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» считают, что наводнение на территории российского Крыма якобы является следствием «российской оккупации» полуострова. По словам представителя министерства, Москва, «проводя политику милитаризации», разрушает экологическую систему полуострова, сообщили 18 июня в пресс-службе министерства.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1561

«Аномальное количество осадков может выпасть где угодно. Это природа. Но обеспечение безопасности населения, — это исключительная ответственность «оккупационных властей». Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители «оккупационной администрации» пытаются играть в «деда Мазая» на камеру вместо реальной помощи людям», — бросил обвинения в адрес властей Крыма заместитель министра «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Игорь Яременко.

Украинский чиновник добавил, что «тотальная милитаризация» полуострова и якобы «ввоз» в Крым «сотен тысяч людей» из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их нужд, которое «сопровождалось масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов», — это якобы военные преступления, приведшие к нарушению экологического баланса.

Потоп на улице Кирова в Керчи Цитата из видео Керчь. Потоп на улице Кирова 17.06.2021 пользователя Kerchnettv. youtube.com

Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие указали на абсурдность заявления Яременко.

«Река» Москвы?» — спросил Виктор.

«Всё-таки авария на ЧАЭС дала свои печальные последствия», — добавил Константин П.

«Так вот как погода меняется», — задумался Сир Эртур Дейн 84.

«Это все Путин «виноват»… Дождями всех «поливает»!!! Ну кто же ещё???» — смеется Вася.

«Путин, останови дожди!» — в шутку призвал Андрей.

«Теперь мы знаем, кто управляет стихией!» — добавил также Андрей.

«Меня вот интересует, а на кого, собственно, весь этот бред рассчитан? Это, надо понимать, они свой народ держат за конченых дебилов?!» — не понимает один из читателей.

«Доизменяли, называется, гравитационное поле Земли», — иронизирует Roman.

«Надо было майдан танками давить и всех рогулей и чертей выгнать в Польшу, тогда бы жили норм», — написал Виталий.

«В 2020 году на западе Украины то же самое произошло. Не видел, чтобы кто-то глумился над этим из РФ», — напомнил Евгений.

«О, Путин — повелитель природы! Дай мозга упоротым братьям из Украины!» — отреагировал Gennadiy P.

Средства у нас есть. У нас ума не хватает Цитата из мф Зима в Простоквашино. Реж. Владимир Попов. 1984. СССР

«Интересно, сколько украинская власть выделит из бюджета денег на помощь крымчанам? Крым — это ж «Украина?» — поинтересовался читатель А К.

«А когда от дождей страдает Западная Украина, то это отчего?» — спросила Оля.

«В Карпатах тоже всё милитаризированно», — добавил Silver.

«И в Днепре «полная милитаризация», — ответил на реплику Silver Андрей.

«Рука Кремля, нога Путина, усы Пескова, голова Медведева ну и т. д., вы поняли, короче» — пишет Ольга.

«Совсем из ума выжили?» — подытожила Любовь З.

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