Москва, , 15:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от подоходного налога прибыль от продажи квартиры для семей с двумя и более детьми. Подобная мера должна помочь этим семьям улучшить жилищные условия.

Нередки случаи, когда семья приобрела жилье, а вскоре в ней родился еще ребенок — и квартира становится слишком мала, пояснил президент, выступая на пленарном заседании на XX Съезде «Единой России» 19 июня.

«Сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной — именно ее и не хватает, чтобы эта семья смогла быстрее купить новое жилье. Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. И таким образом мы сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий», — отметил глава государства.

Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Дмитрий Медведев.