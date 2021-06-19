Москва, 19 июня 2021, 15:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил освободить от подоходного налога прибыль от продажи квартиры для семей с двумя и более детьми. Подобная мера должна помочь этим семьям улучшить жилищные условия.
Нередки случаи, когда семья приобрела жилье, а вскоре в ней родился еще ребенок — и квартира становится слишком мала, пояснил президент, выступая на пленарном заседании на XX Съезде «Единой России» 19 июня.
Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Дмитрий Медведев.