Сараево, , 22:16 — REGNUM Боснийский и хорватский члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич охарактеризовали принятие резолюции о геноциде в Сребренице на собрании Черногории как цивилизационный акт. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Джаферович заявил, что этот шаг черногорского парламента приведет к огромному вкладу в восстановление доверия и укрепление мира и стабильности в регионе.

«Поэтому я одобряю это решение парламента Черногории и воспринимаю его как честный и дружественный поступок», — подчеркнул Джаферович.

И хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич одобрил принятие резолюции.

«Я считаю это цивилизационным актом, особенно благодарю тому, что он запрещает отрицание геноцида. Босния и Герцеговина и Сербия должны были бы сделать то же самое», — добавил Комшич.

Напомним, парламент Черногории 17 июня принял резолюцию по Сребренице при поддержке оппозиционных депутатов, которые таким образом прекратили бойкот заседаний парламента.