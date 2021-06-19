Белград, , 22:17 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич прибыла с официальным визитом в Вену, где она примет участие в конференции о ситуации на Западных Балканах, организованной австрийским правительством. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Премьер-министра Сербии встретил канцлер Себастьян Курц возле здания австрийского правительства.

Первым на форум по ситуации на Западных Балканах, который, по оценке канцлера Австрии, направлен прежде всего на то, чтобы вернуть внимание ЕС к проблемам стран Западных Балкан, прибыл специальный посланник ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

На конференции, на которой будут обсуждаться европейские перспективы, а также борьба с коронавирусом, экономическая поддержка после кризиса и совместная борьба с нелегальной миграцией.