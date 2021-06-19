Москва, , 15:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил правительство России и правящую партию «Единая Россия» подготовить специальную программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 июня, на съезде политической партии «Единая Россия».

Путин обратил внимание, что многие школы в России нуждаются в текущем ремонте, а порядка 10% — в капитальном. Также многие здания школ нуждаются в модернизации. В связи с этим Путин попросил партию и правительство проработать программу капитального ремонта зданий школ.

«Прошу правительство и «Единую Россию» подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет. С акцентом на сельские школы. А региональные отделения партии — держать на контроле эту программу и решительно вмешиваться, если происходит сбой. И предусмотреть не менее 30 млрд на развитие среднего профессионального образования», — сказал Путин.