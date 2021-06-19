Москва, 19 июня 2021, 15:27 — REGNUM У партии «Единая Россия» ключевая роль в реализации Послания Президента. Она должна быстро решать волнующие граждан вопросы, считает глава государства.
Партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XX Съезде «Единой России». По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.
Он напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от «Единой России» на федеральном и региональном уровне. «Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», — отметил глава государства.
По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.
Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают Президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Дмитрий Медведев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мероприятии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией соблюдаются максимальные меры безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявили при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия — им выдают защитные маски, которые обновляют каждые полчаса. Также строго соблюдаются нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.