Москва, , 15:27 — REGNUM У партии «Единая Россия» ключевая роль в реализации Послания Президента. Она должна быстро решать волнующие граждан вопросы, считает глава государства.

Партия должна брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и настойчиво, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XX Съезде «Единой России». По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.

«Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании Президента Федеральному собранию. В их реализации принимают участие все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки — наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит здесь ключевая роль», — сказал президент.

«Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше, чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно», — добавил Владимир Путин.

Он напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от «Единой России» на федеральном и региональном уровне. «Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также получают содействие партии», — отметил глава государства.

По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи.

«Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно найдут отражение в вашей предвыборной Программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают Президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мероприятии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией соблюдаются максимальные меры безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявили при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия — им выдают защитные маски, которые обновляют каждые полчаса. Также строго соблюдаются нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.