Москва, , 15:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Единой России» подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Акцент должен быть сделан на сельские школы, подчеркнул глава государства.

Контроль за реализацией программы должны обеспечить региональные отделения «Единой России». Такую задачу поставил президент России Владимир Путин заявил на XX Съезде партии, который проходит 19 июня в Москве. По словам главы государства, 72% школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, 10% — в капитальном, а незначительное количество находятся в аварийном состоянии, что «абсолютно недопустимо».

«Знаю, что и главы регионов, и партия «Единая Россия», опираясь на запросы граждан, поднимают эти вопросы, всячески буду поддерживать любые начинания по этому направлению. Прошу правительство совместно с регионами с участием «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы. А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы и решительно вмешиваться, бить тревогу, если где-то происходит сбой», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительные ресурсы, не менее 30 млрд рублей до 2024 года на развитие среднего профессионального образования. «Эти средства пойдут и на обновление материальной базы, на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения. Это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий — это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает», — констатировал Владимир Путин.

Напомним, в Москве проходит XX Съезд партии «Единая Россия». Участие в нем принимают президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда.