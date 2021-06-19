Белград, , 22:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 18 июня встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, с которым он согласился, что каждый визит российских чиновников является свидетельством высокой степени взаимопонимания и свидетельством тесного сербско-российского сотрудничества. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич выразил надежду на то, что им удастся договориться о визитах высокопоставленных российских чиновников, в том числе о визите президента России Владимира Путина.

Грушко обнародовал заверения в дальнейшем продвижении тесного сотрудничества между двумя странами.

Помимо двусторонних отношений и будущих совместных проектов, Вучич и Грушко также обсудили ситуацию в регионе и, в связи с этим, ход диалога Белграда и Приштины.