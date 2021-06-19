Москва, , 15:05 — REGNUM Партийные проекты «Единой России» позволили создать базу для формирования национальных проектов, инициированных президентом. «Единой России» есть, что продемонстрировать людям в качестве результата своей работы за последние пять лет, отметил секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», сообщил журналистам губернатор Дмитрий Азаров, выступая перед началом XX Съезда партии.

«Пять лет назад мы инициировали проект «Благоустройство общественных дворов и пространств». Именно наши товарищи по партии в ходе встреч с избирателями в регионах выявили такую потребность. За это время были приведены в порядок сотни тысяч дворов, десятки тысяч общественных пространств. Из федерального бюджета в помощь муниципалитетам при поддержке партии на реализацию инициатив граждан направляются значительные средства. Ключевой вопрос в том, что по каждому проекту ‑ и это было наше предложение и наше условие — мы советуемся с людьми: как и где именно благоустроить двор, улицу, поселок. Сегодня мы видим и десятки тысяч построенных детских садов, школ, больниц и поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов», — подчеркнул он.

На повестке дня — инфраструктурное развитие, где партия также заявила целый ряд масштабных проектов.

«Прорыв сделан достаточно серьезный. Только в Самарской области в рамках нацпроекта мы приводим в порядок 300 км дорог, не говорят о масштабных проектах — строительстве одновременно трех мостов через главные водные артерии региона — реки Волга, Самара и Сок», — добавил Дмитрий Азаров.

По всей стране успешно реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения.

«Под контролем «Единой России» приводятся в порядок поликлиники, ФАПы, строятся новые. Но жизнь не стоит на месте. И вопросы, которые ставят жители, требуют обобщения и учета в дальнейших планах работы», — подчеркнул он.