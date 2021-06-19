Подгорица, , 22:18 — REGNUM Президент Александр Вучич 18 июня предупредил сербский народ в Черногории, что Сербия всегда будет их поддерживать. Он призвал сербов «держать голову выше». Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Вучич добавил, что Сербия проанализирует все решения черногорского парламента в ближайшие дни и не примет поспешных решений.

«И мы никоим образом не будем оскорблять тех, кто принимал эти решения, которые, конечно, противоречат интересам Сербии», — отметил Вучич.

«Я призываю наш народ, живущий в Черногории, держать голову выше, сражаться и выстраивать прочный мир. Да здравствует Сербия и сербский народ», — заявил Вучич по поводу резолюции, принятой черногорским парламентом 17 июня. Данная резолюция запрещает отрицание предполагаемого геноцида в Сребренице.