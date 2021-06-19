Москва, , 14:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда партии «Единая Россия» заявил, что один из важнейших приоритетов для партии — поддержка семей с детьми.

«Один из важнейших приоритетов ‑ и вы знаете это хорошо, мы с вами занимаемся этим на протяжении всех предыдущих лет — это поддержка семей с детьми», — сказал глава государства, подчеркнув, что партии следует и дальше прикалывать усилия к решению связанных с этих задач, последовательно реализуя целую линейку адресных мер.