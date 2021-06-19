Белград, 19 июня 2021, 22:20 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин на пресс-конференции 19 июня резко отреагировал на принятие 17 июня резолюции по Сребренице в черногорском парламенте. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.
Парламент Черногории принял предложение о резолюции по Сребренице, запрещающее, среди прочего, отрицание предполагаемого геноцида в Сребренице.
Вулин подчеркнул, что те, кто проголосовал в черногорском парламенте за резолюцию по Сребренице, «исключены из рядов сербов».
«Кривокапич (премьер-министр Черногории) в последний раз разочаровал сербов, после этого поступка ничего настолько сильно не сможет нас больше разочаровать», — заявил Вулин.