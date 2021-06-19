19 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Минские соглашения требуют пересмотра из-за получения российских паспортов жителями Донбасса.

Оксана Переможенко, , 15:37 — REGNUM Минские соглашения требуют пересмотра из-за получения российских паспортов жителями Донбасса, заявил 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Прикрытие. Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Алексея Данилова обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие дали понять, что Киев занимается поиском повода к пересмотру Минских соглашений вместо того, чтобы просто начать выполнять договоренности.

«Первым пунктом новых соглашений должно быть освобождение от нациков всей территории Донецкой и Луганской областей», — написал Евгений П.

«Паспорта тебя пугают? Сколько украинских чиновников высокого ранга имеют паспорта Израиля и ЕС и для чего они «патриотам»??? И напомню, что Минские соглашения были подписаны Петюней [Порошенко], после очередного «котла», который долго не признавали. Пожалели вас, думали миром вопросы решить, но вы не понимаете по-хорошему и Минска-3 уже не будет, как не будет и государства Украина», — отметил Александр П.

«Тебе что Байден скажет, то и сделаешь. Ваши основания ему глубоко до одного места», — добавил Вячеслав Викторович Е.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

«Минские [соглашения] — это кольцо в носу Украины. Почему за Минские никто не благодарит Порошенко? Упали, отжались, поблагодарили. А еще в ножки Пороху за то, что подарил Крым. Вернул Крым домой», — отметила Ирина Л.

«А вакцинация «Спутником» чем не повод? Искуны!» — пишет Oleg M.

«Ну какие это основания? Так, хотелки», — добавил Дмитрий К.

«Что, Украина всё выполнила по Минским соглашениям? Это неправда. Не внесены изменения в конституцию, например. А почему не опубликовать все подпункты, что и зачем должно выполнятся, чтобы все знали? Вы — вассалы… и не имеете уже прав самостоятельно решать, потому и бардак с этим», — написал Константин З.

«Так остальным выдавайте американские паспорта! Тоже повод будет! Прекратите войну, гады!» — призвал Вадим Б.

«Скоро Украину ждут санкции за невыполнение взятых обязательств», — добавил Максим П.

«Ну да, отдайте сначала границу, мы всех вырежем, а потом «победителям» — имущество, иностранцам — землю. Кравчук все время кукарекает, что им в Донбассе только земля нужна», — отметила Наталья Т.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По факту отказались выполнять Минск. Может, пора уже какую-то ответочку им за это запускать? Ещё семь лет терпеть этих чубатых… ни у кого сил не хватит», — пишет Данила Д.

«Основания для пересмотра своих границ нет желания озвучить? А то ведь декоммунизация там, Ленина долой и т. д.», — поинтересовался Виталя Б.

«Если декоммунизация и дерусификация — получатся границы Украины 1654 года», — ответил Витале Б. Олег С.

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