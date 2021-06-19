Оксана Переможенко, 19 июня 2021, 15:37 — REGNUM Минские соглашения требуют пересмотра из-за получения российских паспортов жителями Донбасса, заявил 18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Заявление Алексея Данилова обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие дали понять, что Киев занимается поиском повода к пересмотру Минских соглашений вместо того, чтобы просто начать выполнять договоренности.
«Первым пунктом новых соглашений должно быть освобождение от нациков всей территории Донецкой и Луганской областей», — написал Евгений П.
«Паспорта тебя пугают? Сколько украинских чиновников высокого ранга имеют паспорта Израиля и ЕС и для чего они «патриотам»??? И напомню, что Минские соглашения были подписаны Петюней [Порошенко], после очередного «котла», который долго не признавали. Пожалели вас, думали миром вопросы решить, но вы не понимаете по-хорошему и Минска-3 уже не будет, как не будет и государства Украина», — отметил Александр П.
«Тебе что Байден скажет, то и сделаешь. Ваши основания ему глубоко до одного места», — добавил Вячеслав Викторович Е.
«Минские [соглашения] — это кольцо в носу Украины. Почему за Минские никто не благодарит Порошенко? Упали, отжались, поблагодарили. А еще в ножки Пороху за то, что подарил Крым. Вернул Крым домой», — отметила Ирина Л.
«А вакцинация «Спутником» чем не повод? Искуны!» — пишет Oleg M.
«Ну какие это основания? Так, хотелки», — добавил Дмитрий К.
«Что, Украина всё выполнила по Минским соглашениям? Это неправда. Не внесены изменения в конституцию, например. А почему не опубликовать все подпункты, что и зачем должно выполнятся, чтобы все знали? Вы — вассалы… и не имеете уже прав самостоятельно решать, потому и бардак с этим», — написал Константин З.
«Так остальным выдавайте американские паспорта! Тоже повод будет! Прекратите войну, гады!» — призвал Вадим Б.
«Скоро Украину ждут санкции за невыполнение взятых обязательств», — добавил Максим П.
«Ну да, отдайте сначала границу, мы всех вырежем, а потом «победителям» — имущество, иностранцам — землю. Кравчук все время кукарекает, что им в Донбассе только земля нужна», — отметила Наталья Т.
«По факту отказались выполнять Минск. Может, пора уже какую-то ответочку им за это запускать? Ещё семь лет терпеть этих чубатых… ни у кого сил не хватит», — пишет Данила Д.
«Основания для пересмотра своих границ нет желания озвучить? А то ведь декоммунизация там, Ленина долой и т. д.», — поинтересовался Виталя Б.
«Если декоммунизация и дерусификация — получатся границы Украины 1654 года», — ответил Витале Б. Олег С.
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