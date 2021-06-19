Москва, , 14:22 — REGNUM На предстоящие в сентябре выборы от «Единой России» пойдут «очень достойные кандидаты», которых поддержали люди, подчеркнул секретарь Мурманского регионального отделения партии, губернатор Андрей Чибис, выступая перед началом ХХ Съезда «Единой России».

«Партия — это люди. Большинство наших руководителей — члены «Единой России», и они обеспечивают реализацию важных инициатив, которые действительно нужны и чувствительны людям на местах», — сказал Андрей Чибис.

По его словам, для «Единой России» стало приятной неожиданностью количество людей, принявших участие в предварительном голосовании партии в регионе.

«Это более 86 тысяч человек — 15% избирателей. Они активно выбирали тех, кто пойдет от партии в депутаты областного собрания и депутаты Государственной Думы. На каждый мандат был очень высокий уровень конкуренции, почти 13 человек. Это, на самом деле, очень здорово. Люди сделали свой предварительный выбор, очень надеемся, что победители будут поддержаны остальными избирателями», — отметил секретарь регионального отделения партии.

Андрей Чибис также обратил внимание на работу «Единой России» по внедрению IT-технологий в работу партии в целом и в рамках партийных проектов — в частности.

«Тема цифровизации, вовлечения людей и в части выбора общественных пространств по «Комфортной городской среде», и в части предварительного голосования, активно развивается. Мы получили право внедрить электронное голосование в сентябре. Люди очень любят пользоваться цифровыми технологиями. Мы рады использовать такие технологии в общественной и политической жизни нашего региона», — заключил Андрей Чибис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. На мероприятии строго соблюдаются все действующие требования безопасности.

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