Белград, , 22:35 — REGNUM Сербия и Россия являются братскими и дружественными странами, которые всегда помогают друг другу, заявил 19 июня на встрече с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Он отметил, что сотрудничество с Россией имеет решающее значение для сохранения позиции нашей страны в международных организациях и форумах, в которых Приштина пытается стать активным участником. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Грушко повторил позицию России о том, что решение вопросов Косово и Метохии должно осуществляться исключительно в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Селакович после встречи с Грушко заявил, что сегодняшний визит российского чиновника является подтверждением того, что встречи на высшем уровне характеризуются прочными братскими и дружескими отношениями.

«Мы обсудили сотрудничество двух министерств и дальнейшее развитие сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях и выразили надежду на то, что к концу года мы сможем принять с визитом президента России Владимира Путина, а также министра Лаврова», — отметил Селакович.