Москва, 19 июня 2021, 14:07 — REGNUM Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» — одно из ключевых событий мероприятия.
XX Съезд «Единой России» — значимое событие в политической жизни страны. Партия является самой многочисленной в стране и имеет самое широкое представительство в парламенте. Решения, которые будут приняты на Съезде, найдут отражение в жизни людей. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии, секретарь регионального отделения «Единой России» Казбек Коков перед началом Съезда.
Глава Кабардино-Балкарской республики подчеркнул, что основные социальные программы при поддержке «Единой России» реализуются в полном объеме. Одним из наиболее важных решений стало доведения газа до границ участков во всех населенных пунктах страны. Только в Кабардино-Балкарии это свыше пяти тысяч семей, заключил Казбек Коков.