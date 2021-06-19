Москва, , 14:07 — REGNUM Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» — одно из ключевых событий мероприятия.

XX Съезд «Единой России» — значимое событие в политической жизни страны. Партия является самой многочисленной в стране и имеет самое широкое представительство в парламенте. Решения, которые будут приняты на Съезде, найдут отражение в жизни людей. Об этом заявил глава Кабардино-Балкарии, секретарь регионального отделения «Единой России» Казбек Коков перед началом Съезда.

«Ключевым событием является выступление Президента Владимира Путина, который определит основные направления деятельности партии. Они в последующем лягут в предвыборные программы. Мы ожидаем, что определимся с вектором, который будет у нас основой для реализации работы в дальнейшем», — сказал Казбек Коков в преддверии Съезда.

Глава Кабардино-Балкарской республики подчеркнул, что основные социальные программы при поддержке «Единой России» реализуются в полном объеме. Одним из наиболее важных решений стало доведения газа до границ участков во всех населенных пунктах страны. Только в Кабардино-Балкарии это свыше пяти тысяч семей, заключил Казбек Коков.