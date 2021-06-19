Москва, , 14:00 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России» стало хорошим отбором достойных кандидатов, рассказал журналистам глава Башкирии Радий Хабиров. По его оценке, уровеньорганизации процедуры был очень высоким.

В Башкирии — один из самых высоких показателей по стране по количеству участников предварительного голосования. На том же уровне был и конкурс, заявил Радий Хабиров перед началом XX Съезда партии.

«Предварительное голосование начало доказывать, что это действительно хороший отбор самых достойных кандидатов. Когда мы оперируем ста, двумястами, тремястами тысячами голосов тысячами голосов — это не подтасуешь, это не сделаешь. Вполне достойные кандидаты от республики будут утверждаться на Съезде», — сказал Радий Хабиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия — им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений.

Читайте ранее: Насколько обновится список кандидатов от ЕР на выборы в Госдуму