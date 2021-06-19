Минск, , 13:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет принимать самолеты с Украины после того, как Киев запретил украинским воздушным судам использовать белорусское воздушное пространство.

Напомним, что после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который был вынужден совершить посадку в минском аэропорту из-за ложного сообщения и минировании, в результате чего был задержан один из активистов белорусской прозападной оппозиции Роман Протасевич, находившийся на борту, многие страны Запада запретили своим самолетам использовать воздушное пространство Белоруссии.

Их примеру последовала Украина. При этом Киев также запретил белорусским самолетом использовать украинское воздушное пространство.

«Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты», — заявил Лукашенко.