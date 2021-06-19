19 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В Сети обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что информация о приостановке властями США военной помощи Украине является «ерундой».

Мирослава Романенко, , 14:35 — REGNUM Информация о приостановке властями США военной помощи Украине является «ерундой», говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, размещенного 18 июня на сайте американской администрации.

Зеленский и США. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, только недавно Вашингтон направил Киеву пакет военной помощи на сумму $150 млн. Представитель Белого дома отметила, что США выполнили все запланированные ранее задачи по поддержке Украины. Кроме того, как подчеркнула Псаки, американские власти подготовили дополнительные программы на случай «дальнейшего вторжения России на Украину». Она не стала уточнять, о каких суммах идет речь.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «наглый». Некоторые отметили, что безвозмездно США ничего никому не дают, а так называемую помощь придется возвращать. Иные добавили, что, возможно, Украина в виде «помощи» снова получит не самое новое вооружение. Также люди указали на то, что оказанная «помощь» пойдет на убийство жителей ДНР и ЛНР.

«Почему Украина думает, что мир о ней говорит? Никому она не нужна кроме некоторых политиков и американских кланов. В западном мире основная масса вообще не знает, что это за страна и где она находится. В медиа разве что раз в год упомянут, что в сотни раз меньше, чем о других странах. В Украине явно налицо мания величия…» — написала Olena Y.

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«Да не нужна нам их помощь, просто не лезьте и не вмешивайтесь, а нашим властям надо захотеть что-то сделать в стране хорошее, а не вечно все разрушать», — добавила Инна П.

«Пока будут давать деньги — война никогда не закончится», — отметила Наталья С.

«Чтоб они наконец в этом самом… [Белом] доме забыли про Украину. Ибо н* продолжать холодную войну с Россией, используя другое государство. Но у США иные планы…» — написала Елена В.

«Америка уничтожила индейцев, заковала в кандалы негров, сбросила атом на японцев, сожгла напалмом вьетнамцев, разбомбила ураном сербов… И вдруг полюбила украинцев?» — спросила Маргарита П.

«Помощь — резиновые автоматы, пистолеты, патроны?» — спросил Леонид В.

«Да пусть дураки воюют до полного уничтожения друг друга», — отметила Валентина О.

«Америка ни одного патрона никому и никогда не даст бесплатно! За всё надо платить! Вот такая вот «помощь!» — подчеркнул Valentin M.

«Это американская политика. Не стоит слушать, что они говорят, нужно смотреть, что они делают», — отметил Dima.

«А в чём разночтение? Псаки же подтвердила, что 100 млн долларов действительно выведены в резерв, то есть приостановлены», — написал Сергей.

«Псаки сказала, что помощь уже выделена ещё до встречи Путина и Байдена, а эта сумма «зарезервирована» на случай «российского вторжения». Типа дали всё», — добавил Константин П.

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«Еще лодок резиновых или катеров убитых добавят? Сейчас недра выкачают и бросят нэньку (матушку-страну, так называют Украину — М. Р.)», — пишет Ирина.

«Надоели стенания о военной помощи. Украина решила Россию «победить» с помощью американского оружия?» — поинтересовался Александр.

«30 сребреников все же регулярно выделяют… [американцы] любят продажных ублюдков, они способны и Родину, и мать, и все продать, вы ж посмотрите на их лица, они за деньги по трупам уже сколько лет идут», — добавил Василий Ф.

Илья Репин. Иуда. 1885

«Джейн просто не все папки проверила. Ей нужно время проверить информацию», — иронизирует Darya M.

«Как я понял, это дополнительный пакет из серии «а если…». Ну если не прошло, значит нет», — отметил Иван И.

«Помогать будут, а денег не дадут. Ободрят. Посочувствуют. Похлопают по плечу. Помощь? Помощь», — пишет Pavel K.

«Нонсенс в том, чтобы брать кредит у левой страны, чтобы воевать со своим же народом», — подчеркнул один из читателей.

«А кредит свой же народ отдавать будет…» — подытожила Марина П.

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