Москва, , 13:39 — REGNUM «Единая Россия» поддержит ключевой для северо-востока страны проект — строительство Ленского мостаи подводящей к нему дорожной сети. Об этом сообщил секретарь Якутского регионального отделения «Единой России», глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе выступления перед началом XX Съезда партии.

«Это огромный проект. Нет в мире мостов, построенных на территориях с вечной мерзлотой. Его размеры впечатляют — свыше трех километров длина самого моста, 14 километров подходящие дороги. Безусловно, его ждет вся Якутия и северо-восток РФ. Этот проект поддержит «Единая Россия» ‑ и на уровне региона, и на уровне страны», — сказал он.

Говоря о предварительном партийном голосовании, Айсен Николаев отметил, что «Единая Россия» — партия, которая не на словах, а на деле показывает курс на обновление, на новых людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в Москве. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сокращено втрое по сравнению с запланированным. Съезд проводится с соблюдением всех действующих требований безопасности.

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