Белград, , 23:25 — REGNUM Автобус с пятьюдесятью верующими из центральной Сербии, которые отправились отмечать Задушницу и посетить храмы Сербской православной церкви в Косово и Метохии, был возвращен утром 19 июня из Косово Митровице в Белград. Об этом, как сообщает сербское новостное агентство RTS, заявил на пресс-конференции 19 июня директор Управления Косово и Метохии Петр Петкович.

Петкович отметил, что, хотя сотрудники косовской полиции первоначально пропустили автобус с верующими в Яринью, они были перехвачены на пути к Метохии и возвращены к административному переходу в центральную Сербию.

Об их визите, по его словам, был проинформирован офицер связи, в соответствии с соглашением и устоявшейся практикой, учитывая, что для безопасности им также необходимо было обеспечить сопровождение полиции.

«Этот случай является позором для албанских лидеров в Приштине, которые проводят такие запреты, но также является еще одним доказательством для международного сообщества того, каково отношение Приштины к сербам, когда ни одна группа верующих не может посетить могилы своих собратьев», — подчеркнул Петкович.