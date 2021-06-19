Москва, , 12:50 — REGNUM Партия «Единая Россия» проводит свой предвыборный Съезд первой из политических партий страны. На съезде будутутверждены списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной Программы.

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Мероприятие проходит в «Экспоцентре» в Москве. В нем примет участие Президент России Владимир Путин, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, руководство Правительства РФ, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда из субъектов РФ.

Участники тайным голосованием утвердят списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва и примут основные направления Предвыборной программы «Единой России».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией партия предприняла исчерпывающие меры безопасности. Число участников мероприятия сократили втрое. Особое внимание организаторы Съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано.

Онлайн-трансляция для представителей прессы и всех желающих доступна на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях партии. На месте освещать работу Съезда, будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.

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