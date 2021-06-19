19 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети оценили заявление бывшего депутата украинского парламента Евгения Мураева о том, что США «слили» Украину, променяв свои интересы на поддержку официального Киева.

Оксана Переможенко, , 13:53 — REGNUM США «слили» Украину, променяв свои интересы на поддержку официального Киева. Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

«Нас слили по всем направлениям, если вы имеете в виду американцев. И не Украину, а украинскую власть… И если он (Зеленский. — О. П.) не в состоянии выполнить Минские [соглашения], значит он встанет и выйдет вон, или его вынесут, или выметут метлами… Так вот касательно того, что происходит, — нас действительно слили. Смотрите, запретили покупать вакцину у соседей, но не дали другой… Касательно газотранспортной системы (ГТС. — О. П.), да нам же рассказывали, что весь мир с нами и нас поддержат, а теперь наша труба будет же нашей статьей и расхода, а не дохода. Они меняют нас нас свои интересы… Одно понятно, Зеленский теряет поддержку в Европе, теряет поддержку Соединенных Штатов. Европа нам ничего не должна!.. Есть один выход, наконец-то протрезветь, понять, что если за семь лет мы никуда не пришли, значит идем в неправильном направлении», — сказал украинский политик.

Заявление Мураева обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира на канале «НАШ» в видеохостинге YouTube. Многие поддержали политика, отметив также, что Зеленского никто «не вынесет», пока он будет покорный Соединенным Штатам.

«Дай Бог здоровья Путину. Пусть правит долго. А то появятся опять недоумки типа Горбачева, Ельцина и всех украинских президентов», — написал Наблюдатель.

«Зеленский, как тряпка, о которую все ноги вытирают», — добавил Виктор К.

«Европа не устает, потому как и не напрягалась. Лохов развели за бусинки, ну и теперь все становится на свои места, как и было задумано», — пишет Руслан.

«Как сказал немецкий политолог, Меркель устала от Украины. Ну, а где Меркель, там и Макрон и все остальные. Что и следовало ожидать. Жаль, но так предателям и надо», — добавила Маша С.

«Когда начнется процесс протрезвления, не забудьте наказать тех, кто вас «спаивал!» — отреагировал читатель под псевдонимом Олово.

«Я плохо слышу… США поддержат украинский народ (об этом также заявил Мураев. — О.П.)… Вы сошли с ума, вы не видите, как последние семь лет США «поддерживают» украинцев, они роют вам могилы! Украинцы являются и будут для политиков США материалом, необходимым им для борьбы с Россией, а другие должны умереть в результате экспериментов американских биологических лабораторий на Украине!» — пишет Peter O.

США-Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«А нам и не надо ни НАТО, ни ЕС! Мы не хотим в НАТО!» — добавила Nina.

«Да не вынесут его, он хозяев устраивает», — отозвался о Зеленском Андрей.

«Американцы поддерживают народ? Не смешите меня. Амеры поддерживают власть, режим. Плевать им на народ. Ну и насмешил меня Мураев», — отметила Ирина К.

«Власть Украины и так всё отдала, зачем она нужна в НАТО и ЕС?» — поинтересовался Vladislav R.

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«Зеленский вместе с нацистами начнет геноцид народа Украины похлеще Пороха (Порошенко. — О. П.). Он пугает Европу не зря. Этот карлик еще натворит», — считает Андрей.

«Не вынесут. США выгоден конфликт и бардак на границе с Россией, а значит всё это будет продолжаться», — добавил Алексей С.

Люди в масках. Киев. Украина. russian.news.cn

«Конечно Европа вам ничего не должна. Зато вы теперь ей должны. Кредиты от МВФ кто будет выплачивать…» — спросил Игорь Б.

«Зеленского вынесут, если он перестанет выполнять все требования вашингтонского обкома, а на «Минск» американцам плевать. Зеленский, как и Порошенко, будет неприкасаем, пока он послушен. А на бесплатный майдан теперь народец попробуй подними…» — отметил Добрый Шубин.

«Нет, не протрезвеют! Слишком заболела Украина коричневым национализмом, слишком долго позволяла вливать себе в уши лживые информационные помои. Нет, Украина не способна быть ответственным партнером. Майданное мышление мешает!» — подытожил Иван Б.

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