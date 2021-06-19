Москва, , 12:26 — REGNUM В Москве начинает свою работу XX съезд партии «Единая Россия». Тайное голосование на Съезде для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры.

Особое внимание организаторы Съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на Съезде будет работать пункт экспресс тестирования на ковид. Онлайн трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.Напомним, Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.