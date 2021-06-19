19 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили львовский бренд одежды, который выпускает одежду с фирменным логотипом, который схож с нацистской символикой.

Мирослава Романенко, , 12:46 — REGNUM Львовский бренд одежды под названием «Авиация Галичины» выпускает одежду с фирменным логотипом, который поразительно схож с символикой Третьего рейха. Об этом говорится в материале издания Klymenko Time, опубликованном 18 июня. Под своим фирменным логотипом «Авиация Галичины» выпускает футболки, поло, толстовки и худи для мужчин, женщин, а также для детей.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крылья, которые вы видите перед собой, принадлежат черному орлу — государственному символу Третьего рейха. На оригинальной эмблеме орел держит в лапах дубовый венок, внутри которого размещена свастика. Здесь же венок перенесли вверх, превратили его в красно-черный обруч (что как бы намекает на цвета флага УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а внутрь поместили тризуб. Шеврон, располагающийся по центру — это «золотий левик» (золотой лев. — М. Р.). Геральдическое изображение льва с тремя звездами, похожее на королевский штандарт Шотландии, использовала в качестве герба дивизия СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие нашивки солдаты прикрепляли на рукава», — пишет издание в своем материале.

Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube, а также читатели телеграм-канала «Наглый». Некоторые отметили, что бренд одежды с данным логотипом на Украине существует не один год, а некоторые даже отметили, что не менее пяти лет. Среди комментирующих встречались и те, кто не увидел ничего крамольного в данном логотипе. В целом люди осудили фирменный логотип, рассмотрев в нем нацистские очертания.

«Новый львовский бренд шмотья с таким вот логотипом. Юные наци-бизнесмены, сделайте такие принты на футболках и отправьте бандеролью канцлеру Германии, президенту Польши и новому премьеру Израиля. Они заценят», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Юрченко Парад новобранцев дивизии СС «Галичина», Львов, 18 июля 1943

«Уже в Одессе видел одного туриста с такой футболкой», — пишет Andrey G.

«Не первый год в Киеве торгуют на Крещатике», — добавил Владимир С.

«Друзья, Украину уже не сшить. В разных регионах совершенно разные идеологии. Сволочи во власти ещё больше разделили», — отреагировала Любовь Г.

«Зато если сделаешь принт с серпом и молотом, получишь срок… Сталин ошибку совершил. Надо было после войны Львов полякам отдать. Вот и… [мучались] бы они сейчас там с ними», — отметил Константин П.

«Украина осуждает деятельность Сталина. Надо отказаться от 5 областей как [от] плохого поступка «тирана». Восстановите справедливость», — призвал Борис.

«Ну, может, евреи дежурно возмутятся и забудут. Именно Запад во многом способствует возрождению нацизма на постсоветском пространстве с 1991 года, сначала как противовес коммунизму, потом русским. Достаточно вспомнить, как всё то же самое в 90-е раскрутили в Прибалтике — и ничего, все ок», — пишет Дмитрий Н.

Братство Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Орел разве где-то запрещен? Понятно, что отсылка к древнему Риму и европейской гордости, но что в этом радикально плохого?» — не понимает один из читателей.

«В Израиле и Польше свои националисты уже выросли, им не надо, да и в Германии сильное правое движение», — добавил free_soul.

«Всё это расплодилось при Пете [Порошенко], а нежно лелеет и поддерживает предатель Зеленский», — отметила Анна.

«Ну вот что с ними делать? Только зачищать всю бандерофашистскую погань. Советская власть недочистила…» — написала Ирина.

«Повылазили со схронов упыри», — отреагировал Oleksandr.

«От львовской фирмы Dodo socks пришли носки в коробке. Внутри коробки надпись «фантаССтично» через характерное изображение двух молний. Больше я их носки не куплю», — написала Tatyana.

«Ну это не новый бренд, просто он недавно до Киева добрался, ну, а что ещё с Западной [Украины] может прийти?» — спрашивает Владимир C.

«Так этот бренд не очень-то и новый, такие шмотки уже больше года, как продаются», — заметил Michael N.

«Пусть в этом в поезд Львов — Москва сядут и приедут к конечной станции. Бандерлогов хоть там посадят за решетку», — добавила Людмила.

«А чё свастику в середине не поместили, постеснялись?» — спросила Kikimora lesnaia.

«Никакой он (бренд. — М. Р.) не новый. «Авиации Галичины» не меньше 5 лет», — отметил Денис T.

«Как же им хочется примазаться к лузеру, проигравшему войну. Странно, обычно победители задают тренды, а тут такое…» — отметила Ирина М.

«Галичину надо… отделять от всей Украины, или пусть присоединяются к Польше. Три области — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская — у них там Гитлер в почете, пусть гниют внутри себя и не распространяют это коричневое нацистское зловоние с ХХ века в нашу современную жизнь», — отреагировал mad max.

«Пока мы тут решаем вопросы «вселенской важности» — нацизм или тупизм, россияне строят ледоколы, АЭС, ядерный планетолёт…» — написал Шкирян Зоряк.

Жертвы нацистов Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Ну, если бывших SS (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хоронят с президентскими почестями. И в ООН голосуют против «недопустимости и осуждения героизации нацизма…» — отметил Сергей Л.

«Скоро галичане начнут убивать других украинцев. Ой, я забыл, они же уже убивают…» — пишет SaveAndBurn.

«Да не переживайте вы так. Скоро западные регионы отойдут туда, где были до 1939 года. Там расскажут нацикам, почём жизнь», — добавил Юрий И.

«Даже нацюки (производное от слова «пацюк» (крыса) и нацист. — М. Р.) стрёмные на Украине. Они есть, но вроде как нет. А сами нацюками эти отходы себя не назовут», — написала Svetlana F.

«Господи, забери от Украины Львов, Волынь и иже с ними на их историческую родину», — призвала Лидия Р.

«Теперь Украина точно 3-й рейх (ЗеРейх)», — добавил читатель под псевдонимом Супер Акулы.

«Нужна коалиция стран СНГ для борьбы с фашизмом», — добавил читатель Ё Моё.

«Так сразу, как они появились, я поняла, что это нацистская одеженка. Они давно уже на рынке…» — написала Hellen S.

«Ну не знаю, по-моему, отличная идея, не перепутайте — перед вами нацист. Приличный человек делает выводы сразу», — подытожил в своем телеграм-канале украинский депутат Максим Бужанский.

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