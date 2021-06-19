Козельск, Калужская область, 19 июня, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве водителя большегруза. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, преступление совершено ранее судимым 34-летним жителем Перемышльского района в ходе спровоцированного им конфликта на почве ревности. При обыске изъято охотничье ружье, которое, по мнению следствия, явилось орудием преступления, ружье направлено на экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня на автодороге в Козельском районе был обнаружен грузовой автомобиль, недалеко от которого лежало тело водителя с огнестрельными ранениями.