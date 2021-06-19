Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена приняла решение о выводе части американских сил и вооружений из ряда ближневосточных стран. Об этом 18 июня пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о передислокации примерно восьми батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, которые сейчас расположены в Саудовской Аравии, Иордании, Кувейте и Ираке. Данные комплексы и военный персонал, который их обслуживает, будут выведены из этих стран.

Кроме того, будут выведены комплексы американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии.

Также с Ближнего Востока будет выведена часть самолетов американских ВВС.

WSJ утверждает, что такое резкое сокращение числа противоракетных систем США на Ближнем Востоке связано с решение администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена переориентировать военное присутствие в регионе для перенаправления высвободившихся сил на сдерживание России и Китая.

Уточняется, что большая часть данных вооружений будет выведена из Саудовской Аравии. Здесь эти силы находились для сдерживания Ирана.