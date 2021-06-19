19 июня 2021 | Время чтения 24 мин

Владимир Рябцев, , 12:58 — REGNUM



Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Что бы и как ни говорили нынешние «насельники» правительственных кабинетов в Тбилиси, какие бы прекраснодушные мечты ни высказывали об интеграции в евро-атлантический мир — о том, что «наш друг и брат США», о том, что «без НАТО нам не жить» и пр. и пр., им не отменить факта географии: реально возглавляемая ими страна зажата между двумя центрами силы — «великим северным соседом» (146-миллионной Россией) и «тюркским миром», представленным 83-миллионной Турцией и более чем 10-миллионным Азербайджаном.

Не отменить властям предержащим в Грузии и фактов геополитики с экономикой, согласно которым эти тюркские государства отнюдь не испытывают чувства любви к своему христианскому «ближнему» и относятся к Сакартвело исключительно прагматически. Чрезмерную же сервильность со стороны официального Тбилиси в отношении себя Анкара и Баку воспринимают абсолютно правильно — как явный признак слабости Грузии, которая (понятное дело) способна играть в тюркском пасьянсе исключительно подыгрывающую роль. Грузины просто на подхвате у Анкары и Баку. Прежде всего, конечно, у Анкары. На большее грузинам рассчитывать не приходится. При этом зависимость от «потомков османов» — как политическая, так и экономическая, — что называется, выше нормы. Потому и ведут себя турки на просторах Грузии так, как им заблагорассудится: скупают недвижимость, строят свои предприятия, открывают фирмы и компании, вкладывают немалые средства в экономику. А на сегодняшний день это уже внушительная цифра — почти 2,5 млрд долл. Турция ныне — крупнейший торговый партнер Грузии, и ее внешнеторговый оборот с Турцией постоянно растет (по официальным данным, только за первый квартал 2021 г. он вырос на 3,7%).

Но есть, однако, вещи, куда более важные для Турции, чем ее торговля с «малой» и ресурсно необеспеченной страной. Ведь это Турция, у которой в зоне Черноморье — Кавказ — Каспий и в целом в Евразии далеко идущие интересы. Не будем забывать, что в данном случае мы имеем дело с крупной региональной державой, которая по состоянию на 2020 г. занимает 20-е место в мире по величине номинального ВВП и 11-е место — по величине ВВП по ППС; со страной, обладающей весьма развитым и хорошо накачиваемым деньгами военно-промышленным комплексом и армией, более 13% личного состава которой находится за рубежом (на начало 2020 г. турецкие военные присутствовали в 12 государствах и территориальных образованиях); армией, которая, по данным такого авторитетного рейтинга, как GlobalFirepower, занимает 11-е место среди 138 армий мира (в НАТО она по значимости вторая, а на Ближнем Востоке у нее вообще нет равных). И хотя пандемия плюс не щадящий никого мировой валютно-финансовый кризис отрицательно сказались на социально-экономической ситуации в Турции, эта страна сохраняет свой экономический и военный потенциал и продолжает играть важную роль в региональных и мировых делах [1]. Сообразно потенциалу и ведут турки «окрест себя» соответствующим образом, порой даже высокомерно.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

Если говорить конкретно о Грузии, то тесное взаимодействие Турции с ней началось не сегодня и не вчера. В орбиту турецкого влияния Сакартвело попала практически сразу же после прихода к власти Партии справедливости и развития Р. Т. Эрдогана в 2002 г. При этом быстрое формирование отношений стратегического партнерства легло на благоприятную почву. Дело в том, что Турция одной из первых (в декабре 1991 г.) официально признала независимость Грузии, а в 1992 г. были подписаны два знаковых документа — Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной безопасности и «Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Кавказском регионе»; несколькими годами позже был введен безвизовый режим с возможностью пересечения границы по внутренним паспортам обеих стран. Выждав момент, когда Грузия фактически разорвала отношения с Россией, что имело место в 2006 г., Анкара сделала свой ход — ход экономический. Именно после 2006 г. между странами начал стремительно расти товарооборот. Постепенно Турция стала первым и главным партнером Грузии во внешней торговле. Таковой она остается и сегодня, чему не смог помешать даже «злобный» коронавирус…

Факты экономического присутствия Турции в Грузии впечатляют. И в данном случае мы говорим не только о доле турецких инвестиций в экономику этой страны (они масштабны, почти 80% всех внешних инвестиций!). Анкарой уже практически захвачен внутренний рынок Грузии. Здесь уже впору говорить, что в рамках транснациональных проектов Грузия уже включена в хозяйственно-экономический комплекс Турции. Большая часть грузинских сельхозпредприятий функционирует в рамках проектов, реализуемых именно Анкарой и де-факто являющихся турецкими. 75% импортной продукции, ввозимой в Грузию, турецкого производства, Большая часть грузинских фирм и предприятий, ведущих дела с зарубежными партнерами (а это ни много ни мало 70%), так или иначе завязаны на отношения с турками [2].

Анкара. Турция Peretz Partensky

Нельзя не сказать, конечно, и о военном присутствии Турции на «холмах Грузии» (А. С. Пушкин). Уже более 10 лет, как турецкие офицеры и «спецы» из силовых структур обучают своих грузинских коллег в рамках программы по взаимодействию с НАТО и плотно сотрудничают с правоохранительными органами Сакартвело. Начиная с 2012 г. Турция и Азербайджан проводят вместе с Грузией совместные военные учения. Турки активно занимаются реконструкцией военных объектов Грузии, в частности, бывших военных баз СССР (например, они серьезно вложились в модернизацию аэродрома в Марнеули).

При этом надо отдать должное туркам: при работе с Грузией они весьма эффективно используют «мягкую силу» и не рассчитывают на моментальную отдачу вложенных средств. Как отмечается экспертами, Грузия резко выделяется на фоне большинства стран, в которых распространяется влияние Анкары: во-первых, фактически она «выкуплена» турками (столь велик масштаб их присутствия в Сакартвело), а во-вторых, это пример присутствия в христианской стране исторически чуждой ей силы, что развенчивает один из устойчивых мифов, которым окружено продвижение турецкого влияния в мире, т. к. практика показывает, что Анкара может успешно работать также и с немусульманскими странами, в совершенстве используя именно «мягкую силу» [2]. И надо сказать, что соответствующая работа идет не только по линии государства, но и по неправительственным каналам, а также по линии частных программ и проектов.

Анкара. Турция LoudHmen

За примерами эффективного использования турками инструментов «мягкой силы» далеко ходить не надо. Факты таковы, что на грузинской «площадке» основной упор Турция делает на религиозную, экономическую и образовательную составляющие своего влияния. Понятно, что в регионах Квемо-Картли и Кахетия, где компактно проживает азербайджанская община, в ряду прочего она активно использует помощь братского Азербайджана. Необходимо отметить также, что в настоящее время вся сеть протурецких общественных организаций и гуманитарных проектов функционирует под покровительством турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (TIKA). Еще в 1994 г. оно начало осуществлять свою деятельность на территории Грузии, причем по разным направлениям: туризм, культура, образование, здравоохранение, гуманитарная помощь населению и др. Особое внимание TIKA уделило в свое время реализации масштабного проекта «Тюркология», создав для этой цели в грузинских вузах специальные отделения, где бы студенты углубленно изучали историю и культуру Турции.

Помимо этого, свой весомый вклад в культурно-образовательное «окучивание» Грузии вносит также Фонд им. Юнуса Эмре (созданный еще в 2007 г., в 2009 г. он начал разворачивать свою многостороннюю деятельность по всему миру). В Грузии он проводит самые разные культурные мероприятия. Не отстает от упомянутых агентства и фонда Управление по делам религии, в поле зрения которого находятся прежде всего вопросы, которые связаны с восстановлением и строительством мечетей, отбором студентов для учебы на богословских курсах в Турции и распространением ислама среди христианского населения Грузии [3].

Большое внимание Турция уделяет работе с молодым поколением грузин. И, заметим, она не выбрасывает деньги на ветер. Так, еще в 2006—2008 гг. получившие образование в Турции бывшие студенты основали на территории Грузии несколько протурецких молодежных организаций («Хузур», Общество мусульман Грузии и Общество образования и помощи молодежи Грузии). За прошедшие годы перечисленные организации, и не только они, значительно увеличили свою численность и приобрели авторитет и симпатию среди местного населения. Большую роль в этом сыграла безвозмездная помощь нуждающимся семьям во время религиозных праздников.

Со дня создания «Хузур» и Общество мусульман Грузии активно участвовали в общественных, религиозных и гуманитарных процессах, которые на территории Грузии вели турецкие миссионеры. На образовательных курсах в мусульманских сообществах наряду с религией преподавали турецкий, грузинский и английский языки, а также обеспечивали компьютерную грамотность. Общество образования и помощи молодежи Грузии в последние годы проводило подготовительные курсы для тех абитуриентов, которые хотят продолжить свое обучение в турецких вузах. Программа также реализовывалась при активной поддержке турецкого посольства. Организация также выпускала гуманитарный журнал «Угур», посвященный религиозной пропаганде и привлечению молодежи в протурецкие организации. К финансированию общественного объединения в последние годы подключился азербайджанский Фонд помощи молодежи, а также работающие в Грузии турецкие бизнесмены. Одно время в Тбилиси активно работал учрежденный турками в 1995 г. Международный Черноморский университет в Тбилиси (он является составной частью сети образовательных учреждений «Чаглар» в Грузии), но в последнее время он испытывает немалые трудности, т. к. его деятельность связывают с движением Ф. Гюлена, неугодного режиму Р. Т. Эрдогана.

Фетхуллах Гюлен Diyar se

Через агентство TIKA, и не только через него, на территории Грузии осуществляются также различные экономические проекты. В основном турецких бизнесменов интересует строительная, транспортная и медицинская сферы. Денежные средства на осуществление деятельности турецкие бизнесмены без проблем находят в виде кредитов в своих же банках. Кроме того, турки проявляют большой интерес к земельным ресурсам Грузии и одно время активно скупали сельхозугодья этой страны. Правда, в конце 2018 г. правительство Грузии услышало требования населения и ввело запрет на владение грузинской землей иностранными гражданами. Начиная с 2007 г. турецкая компания TAV Airports Holdings построила и реконструировала два грузинских аэропорта — в Тбилиси и Батуми, вложив в них 17 млн долл. Любопытно, что в связи с близким расположением этой воздушной гавани по отношению к городу Хопа турки пользуются аэропортом как своим внутренним и даже имеют здесь дополнительные привилегии [4].

Что касается Аджарии, в которой до 2004 г. туркам не давал разгуляться пророссийски настроенный А. Абашидзе и где до осени 2007 г. находилась 12-я военная база РФ в Закавказье, то на сегодняшний день здесь картина просто-таки поразительная. Де-факто это уже почти что Турция. Столь быстро по разным направлениям и эффективно произошла «ползучая» экспансия Анкары на этих землях, что впору говорить уже о фактической аннексии турками этого региона Грузии [5]. Складывается впечатление, что турки, словно в отместку за то, что в течение 70 лет, находясь в составе Грузинской ССР, Аджария была им фактически недоступна, вновь сильно возбудились и смотрят на данный регион как на свою собственную территорию. На современных картах Турции Батуми и вся прилегающая к нему часть, обозначенная в Карском договоре, давно фигурирует как турецкая [6].

Аджария (сс)Gaga.vaa

Как отмечается в литературе [7], стоит пройтись по центру Батуми — и на каждом шагу встретите кафе, магазины, рестораны, отели и массажные салоны. Эти заведения открыты и управляются турками. Они здесь хозяева и распоряжаются нанятыми сотрудниками из местных граждан. Турки быстро заселяют Аджарию. Везде слышна их речь. Они активно скупают здесь недвижимость. Практически весь бизнес в автономной республике в их руках. Притом для работы на своих предприятиях и в своих фирмах турки приглашают соотечественников. Граница для турок на Сарпи — понятие условное (через КПП они проходят без проблем, садятся в автобус и едут в Батуми). Местный аэропорт, построенный на турецкие деньги, управляется турецкой администрацией. Таможенные процедуры для прилетевших из Турции отсутствуют. Те, кто прибыл из Стамбула или Анкары, могут через полчаса добраться до сухопутной границы и посетить родственников в городах Хопа и Ризе. И еще. Все мусульманские организации, которые действуют в Аджарии, финансирует правительство Турции. Их представители вербуют местную молодежь и направляют ее учиться в турецкие медресе. Возвратившись в Аджарию, те становятся активными пропагандистами ислама. На деньги турецких НПО в Аджарии строятся новые мечети, коих и так в окрестностях Батуми в избытке. Главная цель подобной политики ясна как божий день: обратить как можно больше местного населения в ислам. Эти факты можно продолжать и продолжать…

Вид на Батуми. Грузия G.N

В этой связи хотелось бы задать вопрос грузинским властям: кляня почем зря Россию как страну, «оккупировавшую-де исконные грузинские территории», извергая проклятья в адрес изрядно насолившим им Сухуму и Цхинвалу, власти предержащие в Грузии почему-то обходят полным молчанием то, что происходит ныне на юго-западе их страны — в Аджарии. Ничего подобного нет ни в Абхазии, ни в Южной Осетии: ни военной оккупации, ни тем более аннексии, ни скупки русскими недвижимости, ни масштабного строительства разного рода отелей, увеселительных заведений, игорных домов, магазинов и пр., т. е. того, что есть сегодня в Аджарии!

Сухум. Грузия (сс)Владимир К

Уж что-что, но русские в Сухуме не ведут себя так, как ведут себя турки в Батуми. Как? Да очень просто — как им заблагорассудится! Выкупили же турки центральную библиотеку в городе и организовали там игорный дом! Вот и все. Ну да: у России есть в бывших грузинских провинциях, «по случаю» доставшихся Грузии (пусть за это скажут спасибо большевикам!), военные базы; ну принимает часть жителей этих молодых республик российское гражданство — и что? Для этого есть правовые основания: во-первых, Россия признала независимость этих молодых государств, выстраданную ими в войне с впавшей в ярый этнонационализм Грузией, а во-вторых, у Москвы с Сухумом и Цхинвалом четко оформленные международно-правовым образом союзнические обязательства. Есть ли что-то подобное по статусу и ситуации в 350-тысячной Аджарии у нынешней Грузии с Турцией? Насколько мы знаем, нет. А между прочим, срок действия двух базовых договоров, заключенных большевиками и кемалистами в далеком 1921-м году и в течение ста лет регулировавших межгосударственные отношения в Закавказье, — Карского и Московского — в этом году истек. Что будет дальше? Пока ясности в этом вопросе нет. Причем молчат все: и Москва, и Анкара, и Тбилиси. Кое-какие мысли на сей счет звучат лишь в научно-экспертной среде [8].

Сказать, что всем в современной Грузии нравится ситуация, сложившаяся в Аджарии, да и вообще с турецким присутствием в Сакартвело, было бы преувеличением. Это нравится большей части явно зашоренной политической элиты этой страны и бизнес-кругам, которые стремятся реализовать по максимуму свои коммерческие интересы, плюс тем околополитическим кругам, которые лоббируют их интересы во властных сферах, а также медийному сообществу, обслуживающему нынешний правящий класс. Да, это так. Но в некоторых оппозиционных кругах и (особенно) среди простого народа это уже вызывает недовольство. Пока, правда, робкое…

Тем не менее оно есть. У простых грузин все чаще возникают вопросы к правительству, которое предпринимает шаги, явно ущемляющие суверенитет страны и бьющие по достоинству нации. Так, например, чем иным, кроме как «обаянием Турции», объясняется отмена грузинскими властями в августе 2020 г., причем под сильным давлением турецкого посольства, празднования Дидгорской битвы — одного из ключевых эпизодов средневековой истории Грузинского царства в его длительной борьбе с турками-сельджуками? [9]. Или, например, такой вопрос: насколько оправдана практика массовой выдачи паспортов турецким переселенцам из числа этнических грузин (чвенебули), и не только грузин (она стартовала еще при М. Саакашвили)?

Река Аджарисцкали travelgeorgia.ru

И на сегодняшний день 15% населения Батуми уже имеют двойное гражданство — грузинское и турецкое, а в целом уже более 65 тыс. турок получили гражданство Грузии [10]. Спрашивается: куда ведет и приведет тенденция «отуречивания» грузин и исламизации страны, которую активно ведут турецкие миссионеры еще с начала 2000-х гг., и это при том, что 10,7% населения современной Грузии и так уже мусульмане [11]? Почему власти излишне спокойно (если не сказать — безучастно) смотрят на то, что происходит в Марнеульском районе, где идет активное строительство мечетей; где азербайджанская община, и без того здесь доминирующая и смотрящая больше в сторону Баку, нежели Тбилиси, активно увеличивает число своих членов (семьи-то у азербайджанцев, в отличие от грузинских, многодетные) и стремится переселиться в другие районы страны, в том числе в Тбилиси, куда активно вкладываются азербайджанские бизнесмены? И ведут они себя в Грузии, как и «старшие братья», вольготно. А турецкий бизнес, как мы уже сказали, действует порой нагло, как полноправный хозяин [12]. А та пощечина грузинскому народу, которую де-факто нанес Азербайджан своей аннексией грузинских земель в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи [13], и тот неустанный «поиск» повода для новых территориальных захватов на юго-востоке Грузии?! И это надо проглотить? Выходит, что да…