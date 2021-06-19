Тегеран, , 07:56 — REGNUM 18 июня на встрече с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем в турецкой столице министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость отмены санкций США и невозможность пересмотра ядерной сделки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о важности отмены санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана, и невозможности пересмотра СВПД, Зариф выразил надежду, что переговоры по ядерной сделке, которые продолжаются в австрийской столице Вене, принесут положительные результаты.

Зариф также подробно остановился на нынешней ситуации в Афганистане и заявил, что существование спора между правительством и политическими течениями в этой стране создало серьезные препятствия в решении проблемы отсутствия безопасности в этой стране.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Турцию для участия в Форуме дипломатии Антальи (ADF) по официальному приглашению своего турецкого коллеги.