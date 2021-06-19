Тегеран, , 07:58 — REGNUM 18 июня временный поверенный в делах Ирана в Лондоне в своем послании заявил, что расследование дела по нападению контрреволюционных элементов на иранского гражданина будет продолжено. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Ложные претенденты на демократию с террористическим прошлым жестоко ранили уважаемую женщину, которая просто хотела проголосовать», — написал Мехди Хоссейни в своем аккаунте в Twitter.

В результате жестокого нападения иранская женщина, которая участвовала в голосовании на избирательном участке, была серьезно ранена.

Президентские выборы в Иране начались на 11 избирательных участках в Великобритании. Контрреволюционные группы устроили митинг, пытаясь помешать процессу голосования. Протестующие собрались перед зданием иранского консульства в Лондоне и заставили избирателей не голосовать, облив их краской.