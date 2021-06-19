Тегеран, , 08:02 — REGNUM 18 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился в Турции с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф и Боррел встретились, находясь в Анталье (Турция) для участия в Форуме дипломатии 2021 года.

Министр иностранных дел Ирана также встретился и провёл переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, председателем Высшего совета по национальному афганскому примирению Абдуллой Абдуллой и бывшим министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани.

Иран и ЕС совместно с Китаем, Францией, Германией, Россией и Великобританией ведут интенсивные переговоры в Вене о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года, которая была сорвана выходом Вашингтона в 2018 году.