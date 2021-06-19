Тегеран, , 08:01 — REGNUM 18 июня президент Ирана Хасан Рухани проголосовал на 13-х президентских выборах, а также на выборах в городские и сельские советы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранские президентские выборы проходят в 133 странах мира. Около 500 международных журналистов из 226 иностранных СМИ освещают данное событие.

Согласно статистике министерства внутренних дел, право голоса имеют 59 310 307 иранцев, из которых 1,3 миллиона проголосуют впервые. 3,5 миллиона иранцев отдадут свои голоса за рубежом.

Среди кандидатов в президенты секретарь Ассамблеи по определению целесообразности Мохсен Резаи Миркаед, глава судебной власти Эбрахим Раиси, депутат парламента Амир-Хосейн Газизаде и бывший глава ЦБ Ирана Абдолназер Хеммати.

Остальные кандидаты в президенты (Саид Джалили, Мохсен Мехрализаде и Алиреза Закани) выбыли из президентской гонки.

13-е президентские выборы проводятся одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком для дополнительных выборов в парламент 11-го созыва и вторым промежуточным сроком для выборов в Совет экспертов.